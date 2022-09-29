Şüphe üzerine durdurulan minibüste 12 kilo esrar ele geçirildi

Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada 20 paket halinde kapıya zulalanmış 12 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, risk analiz ve değerlendirme çalışmaları çerçevesinde uygulama yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan minibüste narko köpeği ile yapılan aramada 20 paket halinde kapıya zulalanmış halde 12 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi. Minibüs sürücüsü M.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada da ele geçirilen bin 645 TL, 700 Euro ve 550 dolara el konuldu.

Gözaltına alınan sürücü M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.