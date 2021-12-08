Sultangazi’de sokak ortasında cinayet kameraya yansıdı

Sultangazi’de bir kişi arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarak kayıplara karışırken, yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.45’de Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 95 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Nedim Ç. (35) sokakta arkadaşıyla yürüdüğü esnada arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahla 3 el ateş etmesi sonucu başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Başından vurulan Nedim Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, sokak içerisinde panik yaşandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarının ardından olay yerindeki ceset incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Sokak ortasında cinayet anı kameraya yansıdı

Sultangazi’da bir kişinin sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi yolda yürürken arkalarından gelen diğer bir şahsın ateş açmaya başladığı, silah seslerini duyan vatandaşların olay yerinden kaçmaya çalıştığı ve saldırganın kaçtığı görülüyor.