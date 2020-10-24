banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Rahmi Koç taburcu oldu
Rahmi Koç taburcu oldu
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı
WhatsApp'a 'sonsuza kadar' sessize alma özelliği geldi
WhatsApp'a 'sonsuza kadar' sessize alma özelliği geldi

Sultangazi’de sahte alkol imalathanesine baskın: 4 buçuk ton etil alkol ele geçirildi

İSTANBUL SULTANGAZİ'DE POLİSİN SAHTE ALKOL İMALATHANESİNE YAPTIĞI OPERASYONDA 4 BUÇUK TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 24.10.2020, 19:29
3
Sultangazi’de sahte alkol imalathanesine baskın: 4 buçuk ton etil alkol ele geçirildi

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Sultangazi’de polisin sahte alkol imalathanesine yaptığı operasyonda 4 buçuk ton etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol zehirlenmesi ve ölüm vakalarının artması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Sultangazi’de bir depo içerisinde sahte alkol imalatı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine yapılan operasyonda yaklaşık 4 buçuk ton etil alkol, alkol üretim ve satışı için damıtma sistemi, alkol tankları ve dağıtım için hazırlanmış alkol bidonları ele geçirildi. Baskın sırasında bir şahıs gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili tahkikat sürüyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
18°
açık
banner378
Namaz Vakti 24 Ekim 2020
İmsak 05:54
Güneş 07:19
Öğle 12:53
İkindi 15:49
Akşam 18:18
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Göztepe 6 7
8. Erzurumspor 5 7
9. Sivasspor 4 7
10. Başakşehir 6 7
11. Gaziantep FK 6 7
12. Hatayspor 4 7
13. Konyaspor 5 6
14. Kayserispor 5 6
15. Çaykur Rizespor 5 5
16. Trabzonspor 5 5
17. Malatyaspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 4 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. Samsunspor 7 14
3. İstanbulspor 6 13
4. Ankara Keçiörengücü 7 13
5. Altınordu 7 13
6. Adana Demirspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 5 12
3. Leeds United 6 10
4. Liverpool 5 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Leicester City 5 9
7. Arsenal 5 9
8. Wolverhampton 5 9
9. Tottenham 5 8
10. Chelsea 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Real Sociedad 6 11
3. Villarreal 6 11
4. Getafe 5 10
5. Elche 5 10
6. Cádiz 6 10
7. Granada 5 10
8. Real Betis 6 9
9. Atletico Madrid 4 8
10. Barcelona 5 7
11. Sevilla 4 7
12. Osasuna 5 7
13. Valencia 7 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3