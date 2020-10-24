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Sultangazi’de sahte alkol imalathanesine baskın: 4 buçuk ton etil alkol ele geçirildi
İSTANBUL SULTANGAZİ'DE POLİSİN SAHTE ALKOL İMALATHANESİNE YAPTIĞI OPERASYONDA 4 BUÇUK TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 24.10.2020, 19:29
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İSTANBUL (İHA) – İstanbul Sultangazi’de polisin sahte alkol imalathanesine yaptığı operasyonda 4 buçuk ton etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol zehirlenmesi ve ölüm vakalarının artması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Sultangazi’de bir depo içerisinde sahte alkol imalatı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine yapılan operasyonda yaklaşık 4 buçuk ton etil alkol, alkol üretim ve satışı için damıtma sistemi, alkol tankları ve dağıtım için hazırlanmış alkol bidonları ele geçirildi. Baskın sırasında bir şahıs gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili tahkikat sürüyor.
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