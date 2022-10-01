Sultangazi’de inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı: Olay anı kamerada

Sultangazi’de bir binada yapılan tadilat çalışması sırasında inşaat iskelesinden yere düşen 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, işçilerin düşme anları ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir binanın dış cephesinde tadilat yapan 2 işçi inşaat iskelesinde dengelerini kaybederek yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki çalışanın iskeleden düşerek beton zemine çakıldıkları, bir kişinin ayağa kalkıp birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü, diğerinin ise ayağa kalmaya çalıştığı, ancak kalkamayınca emekleyerek arkadaşının yanına gittiği ve vatandaşların yardımlarına koştuğu görülüyor.