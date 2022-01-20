Sultangazi’de binanın çatısı alev alev yandı

Sultangazi’de 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, binada bir kişinin cesedi ile karşılaştı. Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangında müdahale etti.

Yangın esnasında binada bulunan vatandaşlar ise kendini güçlükle dışarıya atarken, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeye araç ve yaya trafiğine kaparak önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.

Alevlerin yükseldiği yangın kameralara yansırken, itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları drone ile görüntülendi.

Öte yandan, bina içerisinde soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri binada bir kişinin cesedi ile karşılaşırken, Polis ekipleri yangın sonrasında bina içerisindeki incelemelerini sürdürüyor.