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Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına müdahale etmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına müdahale etmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asayiş 20.01.2022, 10:10
Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına müdahale etmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.