Sultanbeyli’de polisten kaçıp yaralı halde bina bahçesine saklandı

Sultanbeyli’de polis ekiplerinden kaçan şüpheli araç sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada bir başka araca çarptı. Kazada yaralanan şüpheli şahıs, kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüpheli şahsı bir binanın bahçesinde saklanırken yakaladı. Ekiplerin cadde üzerinde şahsı aradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza saat 12.15 sıralarında Sultanbeyli Ekol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, FIAT marka 44 DL 276 plakalı araç sürücüsü R.K., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheli şahıs arasında yaşanan kovalamaca esnasında R.K. cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü R.K koşarak olay yerinden uzaklaştı. Adrese gelen polis ekipleri şüpheli şahsı bir apartman bahçesinde yaralı olarak saklanırken buldu. Kazada yaralanan şüpheli şahsın çarptığı araç içerisinde bulunan Arife Atmaca yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.