Sultanbeyli’de genç kız ortalığı birbirine kattı... Trafikte otomobilin üzerine çıktı

Sultanbeyli’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız, girdiği 3 iş yerinde esnafa saldırarak ortalığı birbirine kattı. Ardından seyir halindeki bir aracın üstüne de çıkıp bir süre dans etti. İhbar üzerine karakola götürülen genç kız, karakolda da ortalığı birbirine kattı. Genç kızın karakolda ve sürücülere zor anlar yaşattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki M.Ç, girdiği 3 iş yerinde esnafa saldırarak ortalığı birbirine kattı. Ardından esnaf tarafından dışarı çıkarılan genç kız, seyir halindeki aracın üstüne binip sürücülere zor anlar yaşattı. Genç kız, çıktığı aracın üstünde sürücüye aracı sürmesi için “Sür, sür” diyerek seyir halinde olan aracın üstünde de bir süre dans etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler M.Ç’yi yakalayıp gözaltına aldı. Genç kız, gözaltına alındığı karakolda da etrafa saldırarak ortalığı birbirine kattı.

“Esnaf arkadaşlarla burada rahat bir şekilde huzurlu olmak istiyoruz”

Olaya şahitlik eden esnaflardan Ramazan Albayrak, “Olay pazar günü oldu. 26 yaşında bir genç kız, yaklaşık 1 aydır burada, daha önce yoktu. Tahminimce şu arka taraflarda kalıyor. Gece evde kalmıyor. Dükkanımız burada gece 2’ye kadar açığız. Genç kız özellikle geceleri çıkıyordu ama bu sefer gündüz çıktı. Baya bir taşkınlık çıkardı. İlk baş yandaki kafelerden başladı sonra buraya gelip içeride müşteriler varken çay bardaklarını kırıp biranda gitti. Ondan sonra bizim yandaki berber arkadaşımızın camını tekmelemeye başladı. Ardından millet başına toplanırken kız yine çıldırdı. Yoldan geçen arabaların üstüne çıkıp camlarına vurmaları ve aracın üzerine çıkıp taşkınlık yapmaya başladı. Bizde polise haber verdik. Polis geldi, götürdü. Tekrar dışarı çıkmış. Dün akşam buradaydı, her gün burada. Bir önlem alınamadı. Büyük ihtimal yasaklı madde kullanıyor. Yetkililerden böyle insanların tedavi görmesini istiyoruz. Bu tür insanların harcanmamasını istiyoruz. Devlet tarafından güvence altına bir bakımevine yerleştirilmesi lazım. Bir önlem alınmasını istiyoruz. Esnaf arkadaşlarla burada rahat bir şekilde huzurlu olmak istiyoruz.” dedi.

Genç kızın karakolda ve sürücülere kabusu yaşattığı anlar güvenlik kamerada

Genç kızın karakolda ve sürücülere kabusu yaşattığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın yoldan geçen araçların üstüne çıkıp sürücülere zor anlar yaşattığı ihbar üzerine alındığı karakolda da sandalye ve canları tekmeleyerek ortalığı birbirine kattığı görülüyor.