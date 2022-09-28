banner596

banner547

Son Dakika

Sultanbeyli’de çelik tencere fabrikasında yangın çıktı. Çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Havalandırma boşluğundan çıkan ve çatıyı saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sultanbeyli’de çelik tencere fabrikasında yangın çıktı. Çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Havalandırma boşluğundan çıkan ve çatıyı saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 28.09.2022, 17:37
Sultanbeyli’de çelik tencere fabrikasında yangın çıktı. Çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Havalandırma boşluğundan çıkan ve çatıyı saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sultanbeyli’de çelik tencere fabrikasında yangın çıktı. Çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Havalandırma boşluğundan çıkan ve çatıyı saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yorumlar (0)