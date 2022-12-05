Süleyman Soylu’nun yönettiği operasyonda uyuşturucular bebek pusetinden çıktı

Kocaeli ve Sakarya’da gerçekleştirilen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönettiği ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 307 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, silah ve uyuşturucu maddeler bebek pusetinden çıktı. Bir evin ise güvenlik kameraları ile donatıldığı belirlenirken, polisi gören zanlıların uyuşturucu maddeyi sobada yakmak istedikleri öğrenildi.

2 bin polis katıldı, 307 gözaltı

Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere bu sabah operasyon başlattı. Kocaeli ve Sakarya’da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde açıkladı.

Sabah 04.00’de Kocaeli, 05.30’da Sakarya’daki ekiplerin operasyona çıktığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “3 aylık bir çalışma. Uyuşturucu ile mücadele, uyuşturucu satıcıları, bunları çekip çevirenlerle ilgili. Kocaeli merkezli 111, Sakarya merkezli 196 olmak üzere toplam 307 şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması başta olmak üzere, gerçekleşen operasyonda, iki ilde 2 bin 67 arkadaşımız, 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşti. 307 hedeften 269’u gözaltına alındı” dedi.

Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı

Polis ekipleri belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlerken, özel harekat ekipleri kapıları koçbaşı ile kırarak içeriye girdi. Baskın yapılan bir evde uyuşturucu maddeler bebek pusetinden çıktı. Narkotik ekipleri, aynı puset içinde pompalı tüfekte buldu. Evde bulunan şahıs ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Bir başka evin ise güvenlik kameraları ile çevrildiği belirlendi. Aynı evde, güvenlik kameralarından polisin geldiğini gören zanlıların, uyuşturucu maddeleri sobada yakmak istedikleri ortaya çıktı.

Operasyonun görüntüleri ise aksiyon filmlerini aratmadı. Operasyon çerçevesinde Sakarya ve Kocaeli’de gözaltına alınan 307 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.