Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince bir ikametten hırsızlık yaptığı esnada yakalanan ve 6 farklı hırsızlıktan kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık konusuyla ilgili faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 6 farklı hırsızlık olayının şüphelisi G.A., bir ikametten hırsızlık yaptığı esnada ekiplerce suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.