Suç örgütü çökertildi, 27 şüpheli Kars’a getirildi

Kars merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi. Gözaltına alınan 27 şüpheli Kars’a getirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla “örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık” suçuyla alakalı kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları arayarak kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli 32 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alınırken, 5 şüpheli şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar’da ikametlerinde gözaltına alınan 27 kişi bugün tarifeli uçakla havayoluyla Kars’a getirildi. Harakani Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.