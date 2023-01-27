Suç makinesi kaçaklara JASAT’tan sürpriz baskın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışma ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, JASAT ekipleri hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.H. ile 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.V. JASAT ekiplerinin iz sürme çalışmaları neticesinde saklandıkları evler tespit edildi. Yapılan sürpriz baskında JASAT ekiplerini karşısında gören iki firari kıskıvrak yakalandı. Yakalanan F.V. ve T.H. adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Cezaevine sevk edildi. T.H’nin 16, F.V.’nin ise 35 suç kaydı olduğu öğrenildi.