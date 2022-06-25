Su sandığı dezenfektanı içince hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde su sandığı sıvıyı içen kişi hastanelik oldu. Sıvının dezenfektan olduğu öğrenildi.

Olay, akşamüstü saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde temizlik yapan 55 yaşındaki G.İ., temizlik sonunda evinin müştemilat kısmına geçerek masa üzerinde bulunan ve su zannettiği sıvı dezenfektanı içti. İçtiğinin su olmadığını anlaması üzerine hızla tükürerek kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.