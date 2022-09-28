Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da yangın: 80 ev kül oldu

Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da çıkan yangında en az 80 ev küle döndü.

Sri Lanka’nın başkenti Colombo’nun Thotalanga bölgesindeki Kajeemawatta evlerinde yerel saatle 20.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polisten yapılan açıklamaya göre yangın nedeniyle 220 kişi tahliye edilirken, en az 80 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangının nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı. Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, yangından etkilenen tüm sakinlere acil yardım sağlanması talimatını verdi.