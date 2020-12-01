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Sosyal medyadan tarihi eser pazarlayacaktı, kıskıvrak yakalandı

Sosyal medya üzerinden tarihi eser pazarlamak isteyen şahıs, Konya’dan İzmir’e geldiği sırada düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı, şahsın aracından Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 193 tarihi eser çıktı.

Asayiş 01.12.2020, 10:06
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Sosyal medyadan tarihi eser pazarlayacaktı, kıskıvrak yakalandı
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Sosyal medya üzerinden tarihi eser pazarlamak isteyen şahıs, Konya’dan İzmir’e geldiği sırada düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı, şahsın aracından Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 193 tarihi eser çıktı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda sosyal medya üzerinden tarihi eser pazarlamaya çalışan bir şahsın Konya’dan İzmir’e tarihi eser satmak için geleceği duyumu alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eserlerin bulunduğu araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada şüpheli E.Y. ile birlikte 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olan Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 177 adet sikke, beş adet yüzük, 10 adet madalyon ucu, bir adet mühür olmak üzere toplam 193 tarihi eser ele geçirildi. E.Y. hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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