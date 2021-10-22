Sosyal medya paylaşım cinayetinde hayatını kaybeden adamın cenazesi yakınları tarafından alındı

Antalya’da sosyal medya paylaşımları sebebiyle tartıştığı akrabası tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden adamın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinde oturan Yiğit Ahmet A. (28) ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk (47) sosyal medya paylaşımları yüzünden tartışma yaşadı. Bunun üzerine Öztürk, 07 YTP 07 plakalı aracıyla Yiğit Ahmet A.’nın evinin önüne geldi. Burada da devam eden sözlü tartışma sonrası Yiğit Ahmet A., ikinci kattaki evinin balkonuna çıkıp yaklaşık 30 metrelik mesafeden pompalı tüfekle Öztürk’ün bulunduğu araca ateş etti, saçmalar direksiyon başındaki Öztürk’e isabet etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. O sırada evinden çıkmayan Yiğit Ahmet A. ise polisi arayarak teslim olacağını söyledi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Öztürk’ün vurulduğunu duyan yakınları olay yerine geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Öztürk’ün yakınları, Yiğit Ahmet A.’ya ait araca tekme ve taşlarla zarar verdi. Yaşananlar üzerine olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. Polis öfkeli kalabalığı bölgeden uzaklaştırarak Yiğit Ahmet A. ve ailesini zırhlı araçla emniyete götürdü.

Erdoğan Öztürk’ün araç içerisindeki cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bugün ise adli tıp morguna Erdoğan Öztürk’ün ailesi ve yakınları cenazeyi teslim almaya geldi. Otopsi işlemleri tamamlanan Öztürk’ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Altınova Mezarlığına götürüldü.