Sokakta eski eşini vuran sanığın yargılanmasına devam edildi

Mersin’de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 6. duruşmaya sanık Şerif A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki eski eşi Derya D. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Derya D. duruşmada, 2 hafta önce adli tıpa gittiğini belirterek, "20 gün sonra raporum çıkacak. 2 çocuğumla birlikte sakat kaldım. Mağdur durumdayım. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerinin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Heyet, karar için Adli Tıp Kurumundan gelecek raporu bekleyecek.

Olayın geçmişi

Olay, 29 Aralık 2020’de merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Derya D., sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D., Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, olay sonrası Adana’da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklanmıştı. Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.