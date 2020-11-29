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Sokak ortasında arkadaşını öldürdü

Mersin’de bir kişi, sokak ortasında tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü.

Asayiş 29.11.2020, 14:31
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Sokak ortasında arkadaşını öldürdü
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Mersin’de bir kişi, sokak ortasında tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde cadde üzerinde bir araya gelen Mert D. ve Burak C. isimli arkadaşlar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede çıkan tartışma kavgaya dönerken, Burak C., üstünde bulunan tabancayla arkadaşı Mert D.’yi vurdu. Mert D. kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, sağlık ekipleri de genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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