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Sokak köpeklerini önce dövüştürdüler, sonra sopayla dövdüler

Tekirdağ’da kimliği bilinmeyen birkaç kişinin, boş bir arazide sokak hayvanlarını önce dövüştürdüğü, akabinde ise sopayla dövdüğü anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 13.04.2021, 12:31
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Sokak köpeklerini önce dövüştürdüler, sonra sopayla dövdüler

Tekirdağ’da kimliği bilinmeyen birkaç kişinin, boş bir arazide sokak hayvanlarını önce dövüştürdüğü, akabinde ise sopayla dövdüğü anlar kameralara yansıdı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşen olay, insanların acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Pınarça Mahallesi’nde gerçekleştiği öğrenilen olayda, bir kişinin sokak köpeklerini sopayla dövmesi yürekleri burktu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, sokak köpeklerinin bölgede dövüştürüldüğü, akabinde ise sopayla dövüldüğü iddia edildi. Olaya ait paylaşılan görüntülerde de bir kişinin sopayla sokak köpeklerine acımasızca vurduğu görülüyor.
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