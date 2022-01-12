Soğuktan bitkin düşen kayıp kadını jandarma ekipleri parkasıyla ısıttı

Adıyaman’da 2 gündür kayıp olarak aranan kadın, soğuktan bitkin haldeyken jandarma ekipleri tarafından bulundu. Jandarma ekipleri bulunan kadını, parkalarıyla ısıttı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinin Çamiçi köyü Şengül mezrasında ikamet eden Demans ve sara hastası olduğu öğrenilen F.K. isimli kadından haber alınamaması üzerine durum yakınları tarafından 2 gün önce jandarmaya bildirildi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri, F.K.’nin bulunması için bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler yağışlı ve sisli havada 2 gün boyunca arama yaptı. Aramalar kapsamında F.K., köy kırsalında soğuktan bitkin bir halde bulundu. Soğuktan hareket edecek hali kalmayan F.K.’yi jandarma ekipleri parkalarıyla ısıtmaya başladı. Kadın bir süre sonra kendisine gelmeye başladı. Hastaneye götürülen ve burada doktorlar tarafından kontrolleri yapılan F.K., daha sonra ailesine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.