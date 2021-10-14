Şoförünün uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı

Uşak’ta şehirler arası yolcu otobüsünün, şehir içi toplu taşıma aracına çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında toplu taşıma aracında bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak - Ankara Karayolu üzerinde Banaz ilçesine bağlı Vatan Caddesi’nde meydana geldi. M.A., kontrolündeki 27 BEN 95 plakalı şehirlerarası otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybolan araç R.B. idaresindeki 64 Y 2006 plakalı şehir içi toplu taşıma aracına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şehirler arası otobüste bulunan 3 yolcu, hafif şekilde yaralanarak ambulans ile Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan yolcular, şoför M.A.’nın uyuduğunu iddia ederken ekiplerce de kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.