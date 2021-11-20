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Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde sobadan çıkan yangında dubleks evin üst katı kullanılamaz halde geldi.
Asayiş 20.11.2021, 23:45
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde sobadan çıkan yangında dubleks evin üst katı kullanılamaz halde geldi.
Çamlıyayla ilçesi Belçınar Mahallesi’nde bir evde çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Çamlıyayla itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde bir kişinin olduğu öğrenilmesi üzerine evde bulunan çocuk güvenli bir alana alındı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.