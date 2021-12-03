Sobadan çıkan kıvılcımlar iki evi küle çevirdi

Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Kayadibi köyünde sobadan çıkan kıvılcımlar sebebi ile çıkan yangında, iki katlı betonarme ev ile tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Kayadibi köyünde tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Sobadan çıkan kıvılcımların odunları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan 73 yaşındaki Sabri Canbaz’a ait iki katlı betonarme eve sıçradı. İhbar üzerine Küre Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Küre Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ile su tankerinin de müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabildi. Yangında tek katlı ahşap ev ile iki katlı betonarme ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken telef olan hayvan da olmadı.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.