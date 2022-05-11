Şizofreni hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada

Hatay’ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları bulunan bir kişinin Kızılay binasına giderek görevlilere saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı

Türk Kızılayı İskenderun Şubesine son üç ay içerisinde üçüncü kez giderek görevlilere saldıran ve darp eden Murat Ö. (38) polis tarafından gözaltına alındı. Şizofreni hastası olduğu belirlenen ve raporu bulunan Murat Ö., Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.