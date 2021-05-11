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Siverek’te tır devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde fayans yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 11.05.2021, 15:39
Siverek’te tır devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde fayans yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Tosun yönetiminde bulunan 63 KH 050 fayans yüklü tır, Siverek - Diyarbakır karayolu 10’uncu kilometresinde kontrolden çıktı. Yol ortasında devrilen tırda sürücü ile İsmail Demir ve İbrahim Halil Ağar yaralandı. Yaralılar, kazayı gören diğer sürücülerine ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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