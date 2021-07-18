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Siverek’te otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada biri 8 aylık bebek, 2 kişi hayatını kaybetti

Asayiş 18.07.2021, 09:59
Siverek’te otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada biri 8 aylık bebek, 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ö.K. yönetimindeki 27 US 711 plakalı Ford markalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Taklalar atan araç hurdaya dönerken, araçta bulunan 8 aylık Mehmet Yekta Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Hulisi Korkmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Ö.K. ile araçta bulunan yolcular G.K. ve E.L.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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