banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
CHP, Tanju Özkan’a sahip çıkmadı!
CHP, Tanju Özkan’a sahip çıkmadı!
Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum
Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum
İzmir açıklarında deprem!
İzmir açıklarında deprem!
Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3
Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3

Sivas’ta kaçakçılık operasyonu: 20 bin adet makaron ele geçirildi

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Asayiş 27.07.2021, 17:40
Sivas’ta kaçakçılık operasyonu: 20 bin adet makaron ele geçirildi
banner502

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde faaliyet gösteren iki iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 20 bin adet bandrolsüz makaron, 5 bin 440 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 110 adet bandrol ele geçirildi. Suça karışan 2 şahsa ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gerekli yasal işlem yapıldı.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501