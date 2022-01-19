Sivas’ta çocuk hasta operasyonu

Sivas’ta 9 yaşındaki çocuk hastaya ulaşmak için ekipler seferber oldu.

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı yüzlerce köy yolunu araç ulaşımına kapattı. Sivas’ın Gemerek ilçesi Öziçi köyü Sıyırmalı mezrasında bronşit rahatsızlığı bulunan 9 yaşındaki S.T. rahatsızlandı. Ailesi 112’den yardım istedi. Köy yolu kapalı olduğu için köye ulaşamayan 112 ekipleri ilçe özel idaresinden yardım istedi. İş makinesi ile yolun açılmasıyla 112 ekipleri çocuk hastaya ulaştı. S.T. Ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine nakledildi. S.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.