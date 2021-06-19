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Site bahçesinde bulunan kediyi defalarca havaya atarak yere düşürdü

Antalya’da bir çocuk site bahçesinde bulunan kediyi defalarda havaya atarak yere düşürmesi vicdanları sızlattı. Yavru kedinin olay sonrasında ağır yaralandığı öğrenilirken, görüntüleri izleyenler duruma tepki gösterdi.

Asayiş 19.06.2021, 12:09
Site bahçesinde bulunan kediyi defalarca havaya atarak yere düşürdü

Antalya’da bir çocuk site bahçesinde bulunan kediyi defalarda havaya atarak yere düşürmesi vicdanları sızlattı. Yavru kedinin olay sonrasında ağır yaralandığı öğrenilirken, görüntüleri izleyenler duruma tepki gösterdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir gencin önce kediyi kucakladığı daha sonra ise havaya fırlattığı görülüyor. Kedi ise sert bir şekilde beton zemine çakıldı.

Genç aynı hareketlerine birkaç kez daha tekrar etti. Sitede yaşayanların müdahale etmediği olayda, yavru kedinin ağır yaralandığı öğrenildi. Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi.
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