Şişli’de taksilere yönelik denetim

Şişli’de polis ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında bir taksi şoförü, ‘’Hep taksiciler kötü diyorlar. Başka mesleklerde işini kötü yapan yok mu sizce?’’ dedi.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kısa mesafelerde yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülerin tespit edilmesine yönelik denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında kısa mesafe yolcu almayan, taksimetre açmayan taksilere cezai işlem uygulanıyor. Bu bağlamda Şişli’de kurulan uygulama noktasında yoldan geçen taksiler tek tek durdurularak denetlendi.

“Hep taksiciler kötü diyorlar, başka mesleklerde işini kötü yapan yok mu”

Şişli’de gerçekleştirilen denetimde bir taksi sürücüsünden ilginç bir tepki geldi. Sürücü, ‘’Hep taksiciler kötü, şunlar kötü, bunlar kötü diyorlar. Peki başka mesleklerde işini kötü yapan yok mu sizce? Ben plaka sahibiyim, kendi plakamız. Plaka babamdan, dedemden kalma bir plaka. Geçen haberlerde biri çıktı ‘’vicdansız taksiciler’’ dedi. Hem de muhabir. Sizce normal bir şey mi bu? Kötü insan her yerde kötüdür kardeşim. Ben hep diyorum, yolcuya da anlatıyorum. Gelin iki saat şu koltuğa oturun bak bakalım kaç yolcuyla denk geliyorsun? Bakalım ne kadar dayanabilirsin? Bu ara haberler, gündem hep taksi oldu. Çok konuşacak şey var ama kimse korkudan konuşamıyor. Adam ‘’aman arabamı, plakamı elimden alır, beni rezil eder’’ diyor. Kimse korkudan konuşamıyor. Her yerde işini kötü yapan var, bu gündemlik bir şey değil” dedi.

Taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerin süreceği öğrenildi.