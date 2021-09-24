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Şişli’de korkutan çatı yangını

Şişli’de bir marketin çatısında jeneratörden yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı alevler sararken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 24.09.2021, 13:49
Şişli’de korkutan çatı yangını

Şişli’de bir marketin çatısında jeneratörden yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı alevler sararken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Hrant Dink Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı marketin çatısında bulunan jeneratörlerden kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı alevler içerisinde bırakırken, market çalışanları ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

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