Şişli’de korkunç kaza: 4 yaralı
İSTANBUL (İHA) - ŞİŞLİ’DE SEYİR HALİNDE İLERLEYEN BİR ARACIN ÖNÜNDE GİDEN ARACA ARKADAN ÇARPMASIYLA KORKUNÇ BİR KAZA MEYDANA GELDİ. KAZADA 4 KİŞİ YARALANIRKEN ARAÇTA SIKIŞAN 1 KİŞİ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.
Şişli’de seyir halinde ilerleyen bir aracın önünde giden araca arkadan çarpmasıyla korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken araçta sıkışan 1 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde ilerleyen 34 DVL 74 plakalı araç önünde ilerleyen 34 CLN 663 plakalı araca bilinmeyen nedenler arkadan çarptı. Önde seyreden otomobil çarpmanın etkisiyle refüje çıkıp demir bariyerlere çarptıktan sonra yolda yan yattı. Araca arkadan çarpan araç ise metrelerce savruldu. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobilde 1 kişi araçta sıkıştı.
Kaza paniğe neden oldu
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası cadde üzerine mazot dökülmesi paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan bir kişi ve yaralanan diğer 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler mazot dökülüp kayganlaşan yola kumlama çalışması yaptı. Kaza sonrasında trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
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