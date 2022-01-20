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Şişli’de 12’nci katta aşağı atılan esnafın davası Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü

İstanbul Şişli’de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12’nci kattan aşağıya attığı gerekçesiyle 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanığın yargılandığı davanın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşması görüldü. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanık, “Kendimi savunayım derken adamı yerde gördüm” dedi.

Asayiş 20.01.2022, 16:22 20.01.2022, 18:27

İstanbul Şişli’de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12’nci kattan aşağıya attığı gerekçesiyle 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanığın yargılandığı davanın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşması görüldü. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanık, “Kendimi savunayım derken adamı yerde gördüm” dedi.

Şişli’de bir ticaret merkezinde, 22 Şubat 2021 günü sanık Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci’yi 12’nci kattan aşağı atmış ve Demirci 11’inci kata düşmüştü. Olaya ilişkin ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 4 yıl 6 aya aya kadar hapsi talep edilen Boyalı’nın İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava, görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı, müşteki İlyas Demirci ve tarafların avukatları hazır bulundu.

“Belki torunu yaşındayım”

Duruşmada savunma yapan sanık Çağdaş Boyalı, “Babamın borcunu yatırmak için Perpa’ya gittim. Parayı yaptırdıktan sonra üst kata çıktım. Yolun ortasında tanımadığım biri üstüme doğru gelmeye başladı. Bana küfürler savurdu, yoluma devam ettim. Sonra beni kıstırdı, küfürler etti. Adamı ittim. Gücüm yetmiyordu, çok ağırdı. Gidecekken geri döndüm, ‘Bana niye böyle yaptınız’ dedim. Vurmaya devam etti, çok güçlüydü. Kendimi savunayım derken adamı yerde gördüm. Çevredekilere seslendim, ambulans çağırdık. Öldürmeye teşebbüs düşünebileceğim bir şey değil. Olay anlatıldığı gibi değil. Zemine düşme kesinlikle söz konusu değil. Tanımadığım bir insandır. Belki torunu yaşındayım. Bu zamana kadar kimseyle kavga bile etmedim. Ben niye öldürmek isteyeyim bir kişiyi? Daha önce müştekiyi hiç görmedim. Perpa’ya sık gitmem, gittiğimde okul taksiti yatırmak için giderim. Olay günü tektim efendim. Üç kişi olsak onlar da gelmez mi kavga etmeye” ifadelerini kullandı.

“Alkollü olmasaydım, yoluma devam eder üçünü de tokatlardım”

Perpa’da esnaf olduğunu söyleyen müşteki İlyas Demirci, “Sanıktan şikayetçiyim. Lavaboya gidiyordum. Karşımda şekli, tipi kayık 3 kişi duruyordu. Onlardan rahatsız oldum ve alt kata indim. Tuvaletten çıktığımda sanığı karşımda gördüm. Görünce bende bir panik başladı. Üzerine yürüdüm ve bana iki tokat attı. Sonrasında geriye döndüm ve arkamdan bana vurmaya devam etti. İlk darbede kulağım parçalandı. Yerden kalkınca beni tutup aşağıya attı. Ben bir delikanlıya küfür etmem, hakaret ederim. Zaten dövecek olsam tokat atmak yerine yumruk atardım. 13’üncü kat muhasebe katıdır. Orada yabancılar olmaz. 3 kişiyi görünce rahatsız oldum. O gün biraz alkollüydüm. Alkollü olmasaydım, yoluma devam eder üçünü de tokatlardım” şeklinde konuştu.

Tanık dinlendi

Perpa’da çalışan ve tanık olarak dinlenen Necati Furkan Acar, “Mola için ofisin önüne çıktığım an ses geldi. Koridorun ortasında sanık vardı, merdiven tarafından müşteki geldi. Müşteki yalpalaya yalpalaya sanığa yaklaştı. Müşteki, hırpalayarak ‘ne soruyorsun lan bana’ dedi. Sonra sanık geldi bana ‘bu adamı tanıyor musun’ dedi. Ben de olayı bilmediğim için müdahil olmak istemedim. Sanık aşağıya indi, sonra tekrar geldi. Bir süre sonra bağırış çağırış duyuldu. Sonrasında sanığın yanına gittim, müşteki yerdeydi. ‘Bir şey yapmadım, benim kaçacağım bir şey yok’ dedi. Sonra gelip aldılar sanığı. 13’üncü kat çok yoğun. Orada restoran var, mescit var. Her gün 30-40 kişi sırada bekler. Ticaret odası var orada. Tüm Perpa’ya hakim değilim ama benim bildiğim kadarıyla 13’üncü kat yoğun bir yer” dedi.

Müşteki İlyas Demirci’nin tedavi gördüğü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinden tedavi evraklarının istenmesine karar veren mahkeme, evraklarının gelmesinin ardından müştekinin Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek hakkında rapor istenmesine hükmetti.

Olay yerinde keşif yapılmasına karar veren heyet, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Çağdaş Boyalı’nın ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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