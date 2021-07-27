Şişli Feriköy’de elektronik cihaz dükkânında korkutan yangın

Şişli Feriköy’de bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazların satışını yapan dükkânda bilinmeyen nedenle çıkan yangın maddi hasarın oluşmasına sebep oldu. Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekiplerinin müdahalesi tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Şişli - Feriköy - Duatepe Mahallesi Baruthane Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik cihaz satışı gerçekleştiren dükkânda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dükkânda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dükkanın üstünde bulunan apartman dairesindeki sakinler ise yangının çıktığını fark etti. Apartman sakinleri ve vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı dükkanın kepengini kırarak yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri ise yangına kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın çıktığı dükkânda ise kimsenin mahsur kalmadığı öğrenildi. Çıkan yangın sonucu dükkanda maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.