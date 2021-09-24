Şırnak’ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Şenoba beldesine bağlı Demir Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki ticari taksi, tali yoldan ana yola çıkarken tır ile çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.