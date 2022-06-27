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Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 27.06.2022, 09:58
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 - 26 Haziran 2022 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda neticesinde toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi.

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