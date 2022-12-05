Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 44 gözaltı

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 28,08 gram metamfetamin, 1 adet bong, 1320 adet sigara, 25 adet puro, 6 kilogram çay, 15 adet cep telefonu, 15 adet cep telefonu aksesuarı, 5 adet elektronik emtia, 2 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve 2 litre kaçak alkol, 1 adet sahte para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 28’i kaçakçılık, 14’ü asayiş, 1 şüpheli Sahtecilik suçundan ve 1 şüpheli terör suçundan toplam 44 şüpheli gözaltına alındı.