Şırnak’ta kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı
ŞIRNAK’TA GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN SON 6 GÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA UYUŞTURUCU MADDE VE GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde 21-27 Eylül tarihleri arasında kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 37,9 gram esrar, 5,03 gram metamfetamin, 1,98 gram eroin, 1 adet extacy, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 38 bin 400 adet sigara filtresi, 500 paket kaçak sigara, 339 adet kaçak cep telefonu, 122 kilogram kaçak tütün, 55 adet güneş gözlüğü, 36 adet pense, 256 çift spor ayakkabı, 15 adet kol saati ele geçirildi. Sahte 100 liralık banknotun da ele geçirildiği operasyon sonrası 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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