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Sinop’ta otomobil tarlaya uçtu: 1’i ağır 2 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 08.04.2021, 13:04
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Sinop’ta otomobil tarlaya uçtu: 1’i ağır 2 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özdemir (71) idaresindeki otomobil Türkeli istikametine seyir halindeyken Kirtozaltı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Özdemir (71) ve eşi Nuriye Özdemir (68) ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Nuriye Özdemir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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