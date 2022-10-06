Sınırda şehit edilen uzman çavuşun katil zanlısına müebbet hapis cezası

Kilis’te, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden sınır birliğinde görevli Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in şehit edilmesiyle ilgili davada yargılanan sanık Mehmet Sanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına, şehidin eşi Derya Dinç ve yakınları, tutuklu sanık Mehmet Sanlı ile tutuksuz sanıklar Yunus Emre K., Mustafa H. ve taraf avukatları katıldı.

Şehidin eşi Derya Dinç, eşinin uzun süredir sınır hattında görev yaptığını, deneyimli askeri personel olduğunu, kendi kendisini kazaen vurmadığını, sanık tarafından ateş edilerek şehit edildiğini adli tıp raporunun ortaya koyduğunu belirterek, bu nedenle sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Sanlı’ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 22 bin 200 lira adli para cezası, "askeri yasak bölgelere girme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, sanık Mustafa H’ye "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 4 yıl hapis ve 26 bin 660 lira adli para cezası, "askeri yasak bölgelere girme" suçundan 2 yıl hapis cezası, sanık Yunus Emre K.’ye ise "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 22 bin 200 lira adli para cezası verdi. Heyet ayrıca Mustafa H. ile Yunus Emre K.’nin adli kontrol şartının devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

26 Kasım 2021 tarihinde Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale sırasında yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolunda görevli Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, şehit olmuştu.