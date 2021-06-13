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Sınırda çok sayıda hediyelik eşya ele geçirildi

Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı’nda Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir tırda yapılan aramalarda çok sayıda kaçak hediyelik eşya ele geçirildi.

Asayiş 13.06.2021, 12:37
Sınırda çok sayıda hediyelik eşya ele geçirildi

Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı’nda Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir tırda yapılan aramalarda çok sayıda kaçak hediyelik eşya ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada 190 adet şarj aleti, 190 adet USB kablo, 58 adet fincan takımı, bin 850 adet makyaj kalemi, 144 adet toka, 760 adet yüzük, 2 bin 160 adet küpe, 72 adet bijuteri takımı (kolye, yüzük, küpe) ve 4 bin 390 adet bilezik cinsi eşya ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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