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Sinemasal kurucusu Enes Kaya’yı silahla yaralayan sanık hakim karşısında

Fatih’te Sinemasal kurucusu Enes Kaya’ya silahla saldırdığı gerekçesiyle 7,5 yıla kadar hapsi istenen sanık hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmada geçmişinde hiç suça karışmadığını söylerken, Kaya ise, “Silah ateş almadı. Bozukluk olduğunu düşünen şahıs, işlediği suçun farkına vararak koşarak uzaklaştı. Bu olaydan sonra hayatım zindan dönmüştür” dedi.

Asayiş 25.11.2021, 17:35
Sinemasal kurucusu Enes Kaya’yı silahla yaralayan sanık hakim karşısında

Fatih’te Sinemasal kurucusu Enes Kaya’ya silahla saldırdığı gerekçesiyle 7,5 yıla kadar hapsi istenen sanık hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmada geçmişinde hiç suça karışmadığını söylerken, Kaya ise, “Silah ateş almadı. Bozukluk olduğunu düşünen şahıs, işlediği suçun farkına vararak koşarak uzaklaştı. Bu olaydan sonra hayatım zindan dönmüştür” dedi.

Sinemasal kurucusu Enes Kaya’ya 30 Temmuz günü Fatih Balat’ta silahla saldırdığı iddiasıyla iki ayrı suçtan 7,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Recep Çetin hakim karşısına çıktı. İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Enes Kaya, tutuklu sanık Recep Çetin ve taraf avukatları hazır bulundu.

“Öldürülmekle tehdit edildiğim için bu olay gerçekleşti”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Recep Çetin, suçtan dolayı kendisinin de mağdur olduğunu söyleyerek, “Öldürülmekle tehdit edildiğim için bu olay gerçekleşti. Müşteki Enes Kaya beni öldürmekle tehdit etti. Geçmişte de bir samimiyetimiz vardır, bu yüzden olay yaşandı. Yaklaşık 4 aydır cezaevindeyim, geçmişimde de suça karışmışlığım yoktur’’ ifadelerini kullandı.

“Karşılarında olursam bedelini ödeyeceğimi söylediler”

Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı olarak milyonlarca çocuğun hakkı için bazı şahıslarla karşı karşıya geldiğini söyleyen müşteki Enes Kaya beyanında, “Sanık beni semtten tanımaktadır. Çocuklara yönelik etkinlikler yaptığım için semtteki şahıslar evimi ve adresimi bilmektedir. Bazı şahısların derneğimiz için kiraladığımız alanda temizlik yaptığını öğrendim. Yeri 1 Ocak 2021 tarihinde tapu sahibinden kiraladık. Bu yeri bazı şahısların temizlediğini ve burada bulunan binanın içine girerek demir kestiklerini oradaki esnaf bize söyledi. Ben de kendi mahallemizde olumsuz bir durum yaşanmayacağını düşündüğüm için kendi imkanlarımla aramaya başladım. Ararat Ö. ve Recep Çetin ile irtibata geçtim, kendileri ‘görüşebilir miyiz’ dediler. Onlarla görüşmek üzere bir işletmeye gittiğimde Mesut B. isimli bir şahıs bana arsanın kardeşlerine ait olduğunu ve karşılarında olursam bedelini ödeyeceğimi söylediler. Konuşmanın maksadını aştığını düşünerek orayı terk ettim’’ dedi.

“Yaralama kastıyla diz kapaklarıma ateş etti”

Müşteki Enes Kaya beyanında, “Kendi çalışmalarımız ve yerel yönetimlerin önerisiyle arsayı çocuklar için festival alanı yapmaya karar verdik. 30 Temmuz tarihinde alanla ilgili gerekli izinleri sormak için Fatih Belediyesi’ne gittim, döndüğümde sanık Recep Çetin ile karşılaştım. Kendisini görünce selam verdim, bana durmamı söyledi. Yoluma devam ettim ve arkamdan uzun bir süre beni takip etti. Sanık tasarlayarak yaralama kastıyla diz kapaklarıma ateş etti. Bildiğim bir kafeye sığınmak için koşmaya başladım, 3 el daha ateş etti, 3 mermi dışarı çıktı, silah ateş almadı. En son bozukluk olduğunu düşünen şahıs, işlediği suçun farkına vararak koşarak uzaklaştı. Bu olaydan sonra hayatım zinada dönmüştür. Ben hastanede iken arkadaşlarımın ailelerine tehditler gitmiştir. Benim bunu deme amacım delilleri karartma ihtimalinin olmasıdır” şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve deliller doğrultusunda dinlenmelerinin yenilik sağlamayacağı gerekçesiyle tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verilmesini talep etti.

Tanık dinlenmesinden vazgeçilmesine karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Enes Kaya ile şüpheli Recep Çetin’in arsa anlaşmazlığı nedeni ile husumetli oldukları, şüphelinin olay tarihinde, 18.12 sıralarında müşteki Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde yürürken arkasından gittiği ve elinde bulunan silah ile müştekinin arkasından ateş ettiği ve geri dönerek kaçtığı aktarıldı. Adli Tıp Kurumu raporunun yer aldığı iddianamede, müşteki Enes Kaya’nın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede şüphelinin ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet ile ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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