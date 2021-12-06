Sincan’daki kaza ucuz atlatıldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde iki aracın karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Yapracık yolu Yenipeçenek Mahallesi’nde meydana gelen kazada A.A idaresindeki 06 ACJ 739 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşıdan gelen M.E idaresindeki 67 DB 311 plakalı araçla çarpıştı. Her iki araçta bulunanların da kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.