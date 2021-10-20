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Sınavsız ehliyet almak isterken 9 bin lirasından oldu
Kırklareli’nde bir kişi, sınavsız ehliyet almak için sosyal medyadan tanıştığı kişilere 9 bin 810 lirasını kaptırdı.
Asayiş 20.10.2021, 14:02
Kırklareli’nde bir kişi, sınavsız ehliyet almak için sosyal medyadan tanıştığı kişilere 9 bin 810 lirasını kaptırdı.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Kadıköy köyünde yaşayan bir kişi sınavsız ehliyet almak için sosyal medya üzerinden M.Ç., N.A., V.B. ve H.M. ile tanıştı. Şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin hesabına 9 bin 810 lira yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını fark eden kişi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.