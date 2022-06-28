banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Silivri’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Silivri’de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, araçta maddi hasar meydana geldi.

Asayiş 28.06.2022, 00:50
Silivri’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Silivri’de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, 23:30 sıralarında Silivri Fatih mahallesi Hastane caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin motor aksamında başlayan yangın kısa sürede otomobili sararak adeta alev topuna dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu