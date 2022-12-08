Silivri’de kaçak tütün ve sigara imalatı yapan 4 şahıs yakalandı

Silivri’de kaçak tütün ve sigara imalatı yapıldığı ihbarı üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alibey Mahallesinde 2 ve Kavaklı Mahallesinde 1 olmak üzere 3 farklı adreste kaçak tütün ile sigara imalatı yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 105 kilogram paketlenmiş tütün, 80 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 39.920 dal dolu makaron, 178.400 dal boş makaron, 4 adet sigara sarma makinası, 3 adet Hava Kompresörü, 27 adet mükerrer olarak kullanılacağı değerlendirilen “TADAB” ibareli bandrol, Paketleme için kullanılan ve ağırlığı 320 gram gelen kilitli poşet ele geçirildi.

Öte yandan konuyla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerin ardından “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan Adliyeye sevk edildi.