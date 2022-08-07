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Silivri sahilinde iki grup arasında kavga: 1 yaralı

İstanbul’un Silivri ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 07.08.2022, 20:21
Silivri sahilinde iki grup arasında kavga: 1 yaralı

İstanbul’un Silivri ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün gece Silivri sahilinde meydana geldi. Gece geç saatlerde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek karşılıklı küfürleşme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri aldığı yumruk darbesiyle yere düşerken bir başka şahıs da yerde yatan şahsın kafasına sandalye fırlattı. Kavga çevredekiler tarafından yatıştırılmaya çalışıldı. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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