Silivri'de sünger fabrikasında yangın

Silivri'deki bir sünger fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı sünger fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.