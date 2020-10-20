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Silivri'de sünger fabrikasında yangın

İstanbul'daki bir sünger fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Asayiş 20.10.2020, 14:33
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Silivri'de sünger fabrikasında yangın

Silivri'deki bir sünger fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı sünger fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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