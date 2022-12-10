"Silindir" operasyonunda 5 tutuklama

Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Alaplı ilçelerinde ve 49 ilde gerçekleştirilen "silindir" operasyonunda adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde 18 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlediği "Silindir" operasyonu doğrultusunda gözaltındaki şüpheliler Kdz. Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.

Gözaltı kararı bulunan 14 kişi emniyete götürülerek ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Savcılık makamınca A.A., T.K., G.K., N.A., R.O., C.A., F.Ö., N.K. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, örgüt lideri olduğu iddia edilen B.Y. ile Ş.Y., M.B., A.A., Ş.B. ve tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Geçen 6 Aralık günü yapılan operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1009 adet tabanca fişeği, 147 adet av tüfeği fişeği, 54 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen B.Y.; kalp krizi geçirmesi üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra adliyeye sevk edilmişti.